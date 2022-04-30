"У свекра две жены": казахстанка не может привыкнуть к традициям новой семьи

Иллюстративное фото: pexels.com

Год назад Жанна вышла замуж и создала семью. Однако молодая невестка до сих пор чувствует себя чужой в доме супруга. Казахстанку смущает образ жизни родственников. У свекра две жены, которые все время ругаются между собой и враждуют, передает корреспондент NUR.KZ.

Жанна встречалась со своим будущим мужем больше полутора лет. За это время она смогла хорошо узнать своего избранника.

Даурен работает в компании своего отца, в будущем хочет возглавить ее. Финансовых проблем у мужчины никогда не было, поэтому он очень красиво ухаживал.

"У нас была пышная свадьба. Торжество длилось почти неделю. Было очень много гостей, мои родные одобрили наш брак. Родители Даурена соблюдали все обычаи и традиции нашего народа. Я чувствовала себя очень счастливой. Однако моя радость длилась недолго", - рассказывает казахстанка.

После праздника начались будние дни молодой невестки. Жанна обычно занимается домашними делами. Она помогает домработнице убирать и готовить еду.

Вскоре после свадьбы казахстанка узнала шокирующую правду о семье мужа.

"Мы живем в большом особняке. Во дворе у нас расположен еще один дом. Оказывается, в нем живет вторая жена свекра. Она горазда моложе моей свекрови, у нее есть двое детей. Отец Даурена часто ночует у них. Свекор уделяет токал намного больше внимания, чем матери моего супруга", - поделилась Жанна.

Иногда вторая жена свекра приходит к ним на ужин. Молодая невестка вынуждена кланяться ей и выполнять распоряжения. Отношения между двумя женами враждебные. Они постоянно ругаются.

"Я никогда не думала, что в нашем обществе есть такие семьи. Иногда мне очень жалко свою свекровь. Ведь именно она была рядом с супругом в трудные моменты жизни. Помогала создать бизнес и встать на ноги. А отец мужа предал ее и привел в дом молодую токал", - говорит казахстанка.

Недавно Жанна стала свидетельницей разговора свекра с ее мужем. Отец Даурена сказал, что сын не должен быть женат только на одной женщине. Супруг отшутился и ушел. Теперь казахстанка стала бояться за свое будущее.

"Я не думаю, что Даурен захочет завести еще одну жену. Однако быть абсолютно уверенной тоже не могу. Ведь он видит, как живет его отец. Я не потерплю измену и предательство. Мне жалко родных супруга. Несмотря на достаток и богатство, они несчастны", - подытожила Жанна.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/stories/1967423-u-svekra-dve-zheny-kazahstanka-ne-mozhet-privyknut-k-traditsiyam-novoy-semi/