"Еще родишь": свекровь заставляет казахстанку отдать первенца в семью старшего сына

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Жазира находится на пятом месяце беременности. Проблем со здоровьем у казахстанки нет, она с нетерпением ждет рождения первенца. Однако в последнее время ее свекровь настаивает на том, чтобы она отдала ребенка в семью старшего сына, жена которого больше 10 лет не может забеременеть, передает корреспондент NUR.KZ.

Жазира вышла замуж два года назад. Сейчас молодые люди живут с родителями мужчины. Невестке нравится заниматься домашними делами и ухаживать за родными.

Казахстанка смогла найти общий язык со свекровью, у женщин доверительные отношения.

"Мой муж Абылай работает вахтовым методом, я часто остаюсь одна. Его родители очень добрые и заботливые люди. Благодаря этому я никогда не чувствую себя одинокой.

Со свекровью мы можем разговаривать допоздна. Она делится своим опытом, часто рассказывает о жизни. За два года мама мужа меня многому научила. Я хорошо готовлю, пеку домашний хлеб", - рассказывает Жазира.

У супруга молодой женщины есть старший брат. Он вместе с женой живет отдельно, детей у них нет. Это самый больной вопрос для всей семьи.

Супруги женаты более десяти лет, однако сноха до сих пор не может забеременеть. При этом специалисты не дают никаких шансов.

Свекровь все время переживает за старшего сына, она не хочет, чтобы он остался бездетным.

"Когда я узнала, что беременна, то очень обрадовалась. Однако была вынуждена первое время скрывать это от родных, особенно было неудобно перед снохой. Если честно, я боялась сглаза, ведь счастье любит тишину. Позже все-таки пришлось сообщить близким радостную новость", - говорит казахстанка.

Недавно у Жазиры состоялся серьезный разговор со свекровью. Пожилая женщина слезно просила невестку отдать ребенка после рождения в семью старшего сына.

"Просьба свекрови меня шокировала. Сейчас я все время плачу. Мне не хочется отдавать первенца в семью деверя, ведь я уже люблю своего малыша. Муж тоже на моей стороне, однако против матери он не пойдет. Я не хочу разрушать спокойствие семьи, но своего ребенка никому не отдам. Однако свекровь все настаивает, что я еще смогу родить", - делится будущая мама.

Сейчас родственница казахстанки каждый день затрагивает эту тему. Но Жазира приняла твердое решение. Она не намерена жертвовать своим младенцем и собой ради счастья другой семьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/stories/1966210-esche-rodish-svekrov-zastavlyaet-kazahstanku-otdat-perventsa-v-semyu-starshego-syna/