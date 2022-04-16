"Не хочу быть токал богатого папика": мать казахстанки мечтает о состоятельном зяте

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Гаухар в прошлом году окончила университет. Сейчас девушка работает в страховой компании и мечтает об успешной карьере. Однако у ее матери совсем другие планы. Она хочет, чтобы дочь поскорее вышла замуж за состоятельного человека. Казахстанка устала от постоянного давления, передает корреспондент NUR.KZ.

Гаухар родилась и выросла в обычной семье. Отец работает на стройке, мама занимается домашним хозяйством. У девушки есть младшая сестра.

Живут скромно, зарплаты отца на все расходы не хватает. Поэтому казахстанка с детства хорошо училась, хотела получить образование и помочь своим родным.

"В школе я хорошо училась. Благодаря этому смогла поступить в вуз на грант. Будучи студенткой, работала в частной компании PR-менеджером. Рекламировала их продукцию в социальных сетях. Зарплата была небольшой. Все деньги я отдавала матери", - рассказывает Гаухар.

Стремление дочери построить карьеру мать не поддерживает. 55-летняя женщина мечтает, чтобы девушка поскорее вышла замуж и создала свою семью.

Она надеется, что Гаухар сможет найти богатого человека и вытащить родных из нищеты. К тому же у нее очень приятная внешность. Поэтому мать уверена, что с помощью красоты можно добиться больших успехов.

"Природа одарила меня красотой. Я высокая, у меня хорошая фигура и милое лицо. Я стараюсь ухаживать за собой и хорошо одеваться. Мама считает, что с такими данными можно найти богатого мужчину.

Да, на меня часто обращают внимание состоятельные люди, но многие из них в возрасте или женатые. Быть токал богатого папика я не хочу. Но мама настаивает, чтобы я не отвергала подходящих кандидатов", - говорит девушка.

Мать Гаухар часто расспрашивает ее и о коллегах. В основном женщину интересуют руководители дочери, а среди них есть сыновья влиятельных людей. Сама девушка выходить замуж по расчету не хочет.

"Я понимаю маму. Она с моей помощью хочет выбраться из бедности. Однако я не вещь, чтобы меня продавать. Каждый человек имеет право на счастье, я не исключение.

Недавно я стала встречаться с одним парнем. Он мне очень нравился, у нас были планы на будущее. Однако мама рассорила нас, ей не понравилось, что он из обычной семьи", - поделилась Гаухар.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/stories/1964907-ne-hochu-byt-tokal-bogatogo-papika-mat-kazahstanki-mechtaet-o-sostoyatelnom-zyate/