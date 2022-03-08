"Заложила квартиру": жена казахстанца влезает в долги и тратит миллионы на свои прихоти

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Марат вздрагивает от каждого телефонного звонка, потому что к нему постоянно обращаются незнакомые люди и требуют, чтобы он оплатил долги жены. На протяжении трех лет супруга казахстанца без надобности оформляет кредиты и берет деньги, а недавно она заложила квартиру, передает корреспондент NUR.KZ.

Марат после окончания вуза занялся бизнесом. Свое дело ему помог начать отец, дал деньги на первый старт. Сначала было очень трудно, однако он смог открыть сеть магазинов мужской одежды в родном городе. Жениться казахстанец не спешил, но просьба родителей вынудили его создать семью.

"У мамы обнаружили рак, врачи не давали никаких шансов. В семье я единственный ребенок. Мама просила, чтобы я женился. Она хотела порадоваться за меня, погулять на моей свадьбе. На тот момент я встречался с Эльмирой. Особых чувств у меня к ней не было, но я все равно позвал ее замуж. Через полгода мама скончалась", - рассказывает Марат.

Сейчас он вместе с женой воспитывает двоих детей. В этом году старший сын пойдет в школу, младший пока ходит в садик.

Эльмира в основном занимается домашними делами. Благодаря бизнесу Марата семья ни в чем не нуждается. Однако в последние несколько лет мужчина потерял покой. Жена стала создавать большие проблемы, которые приходится решать ему.

"Моя жена никогда в деньгах не нуждалась. После свадьбы я формально взял ее на работу, отдал свою карточку. Потом стал замечать, что Эльмира тратит деньги на ненужные вещи. Она заказывает дорогую посуду, хотя дома все есть. Покупает брендовую одежду, которую потом не носит. Естественно, я сделал ей замечание. Я привык экономить, но она на меня обиделась", - делится мужчина.

Спустя некоторое время Марат заметил, что Эльмира очень сильно изменилась. Женщина стала нервной, постоянно прятала телефон, долго находилась в ванной. Поначалу он подумал, что супруга ему изменяет.

На деле оказалось, что жена разговаривает с владелицей ювелирного магазина. Эльмира задолжала ей полтора миллиона тенге.

"Жена взяла в долг два комплекта, цепочку, браслет и кольцо. Сделала подарок маме и сестре. Думала, что сможет сама как-нибудь расплатиться. Однако все сроки вышли. Пришлось мне заплатить эту сумму. Конечно, я провел с ней воспитательную беседу, но результата не было", - говорит казахстанец.

После этого случая Марату стали часто звонить незнакомые люди и требовать, чтобы он оплатил долги жены. Обращались из ювелирных магазинов и бутиков одежды, банков и микрокредитных организаций.

Марат не знает, куда тратит деньги его супруга. Он уже устал постоянно закрывать долги и кредиты. Недавно он выяснил, что жена заложила квартиру.

"У нас есть две квартиры и большой дом. Одна из квартир записана на Эльмиру. Она заложила ее в банк и взяла 13 миллионов тенге. Деньги она потратила на свои прихоти. Вместе с подругами ходила в рестораны, покупала дорогую косметику и делала уколы красоты.

Теперь я вынужден закрывать этот кредит. Я не знаю, что делать. Развестись не могу, боюсь за будущее своих детей. Мне кажется, что моя жена нуждается в помощи специалистов", - резюмирует Марат.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/stories/1958907-zalozhila-kvartiru-zhena-kazahstantsa-vlezaet-v-dolgi-i-tratit-milliony-na-svoi-prihoti/