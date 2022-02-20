"Для нас это стало ударом": сын казахстанки после свадьбы переехал к родителям жены

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Год назад единственный сын Жамал женился и привел в дом невестку. Однако радость семьи продлилась недолго. Спустя некоторое время Мадияр вместе с супругой съехал из отцовского дома. Казахстанка не знает, как быть дальше. Ведь смыслом всей ее жизни был именно сын, передает корреспондент NUR.KZ.

Жамал вышла замуж, когда ей было 24 года. С супругом была знакома с детства. Вместе росли в ауле, учились в одной школе. Потом девушка уехала в город. Она поступила в университет, а Жандос остался в селе.

Несмотря на разлуку, молодые люди не расстались. Жамал часто писала письма любимому, приезжала на каникулы. После окончания вуза молодые люди решили сразу пожениться. Свадьба была скромной, но очень веселой.

"После торжества родители разрешили нам уехать в город. Ведь в ауле не было работы, в областном центре трудоустроиться легче. Сначала мы с Жандосом жили на съемной квартире, потом построили времянку. Я работала в школе, а Жандос трудился на стройке. Стали потихоньку налаживать быт", - рассказывает Жамал.

Спустя несколько лет женщина узнала, что ждет ребенка. Скорому пополнению в семье муж был очень рад. На тот момент Жандос начинал свое дело.

Беременность Жамал протекала с осложнениями, женщина часто лежала в больнице. После родов врачи сделали ей экстренную операцию.

"Медики не смогли остановить кровотечение, поэтому мне удалили матку. Мадияр - наш единственный сын. Мы с мужем жили только ради него. Он учился в элитной школе, после поступил в престижный вуз. Сын никогда ни в чем не знал отказа. Он носил брендовую одежду, имел дорогие гаджеты. На 20-летие отец подарил ему машину. Мадияр всегда был для нас целым миром", - говорит женщина.

Жамал искренне обрадовалась, когда Мадияр рассказал ей о своей девушке. Женщина хотела познакомиться с избранницей сына, поэтому пригласила ее в гости.

Встреча прошла хорошо, позже молодые люди решили пожениться. Жамал организовала сыну пышную свадьбу, однако потом начались серьезные проблемы.

"Мою невестку зовут Айсулу. Она родилась и выросла в благополучной семье. Заниматься домашними делами не умела и не хотела. Когда я делала ей замечания, она сразу начинала скандалить.

Из-за этой ситуации испортились отношения с сыном. Она все время ему жаловалась и настраивала против меня. В результате они от нас съехали. Сейчас живут вместе с родными Айсулу. Для нас это стало ударом", - делится казахстанка.

Уход Мадияра из семьи сильно повлиял на здоровье женщины. Муж тоже тяжело переживает разлуку. Сын редко звонит. Жамал не знает, как вернуть его с невесткой обратно. Они никогда не думали, что на старости лет останутся одни.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/stories/1956875-dlya-nas-eto-stalo-udarom-syn-kazahstanki-posle-svadby-pereehal-k-roditelyam-zheny/