"Ревность разрушает семью": жена казахстанца часто уходит из дома, а потом просит забрать ее обратно

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Рустам женился два года назад, но счастливым семьянином себя не считает. За это время его жена уходила от него больше десяти раз. При этом женщина постоянно просит его забрать ее обратно. От этой ситуации страдает маленький сын казахстанца, передает корреспондент NUR.KZ.

Рустам женился, когда ему было 33 года. Молодой мужчина долгое время не мог найти девушку, с которой хотел бы создать семью.

С Зариной его познакомили близкие друзья. Спустя некоторое время между молодыми людьми появились чувства, они стали встречаться. Однако идеальными эти отношения никогда не были.

"Зарина младше меня на восемь лет, однако разница в возрасте нас никогда не смущала. По характеру она очень вспыльчивая, в гневе может принять поспешные решения. К тому же она очень ревнивая. Именно из-за этого мы с ней расставались несколько раз. Потом все-таки решили пожениться. Я думал, что после свадьбы она успокоится и изменится", - рассказывает Рустам.

После свадьбы молодые жили с родителями мужчины. Однако мама Рустама была недовольна невесткой, отношения между ними были напряженные. Поэтому казахстанец решил съехать из отцовского дома, но лучше от этого не стало.

"Я работаю в банке. Должность у меня очень ответственная, иногда приходится задерживаться допоздна в офисе. Однажды я пришел домой чуть позже обычного. Зарина устроила скандал, на тот момент она была беременна.

Супруга обвиняла меня в измене и оскорбляла. До нее невозможно было достучаться. Она собрала вещи и ушла из дома. Позже мне позвонила теща и отругала. Я не знал, что им ответить", - говорит мужчина.

В ту ночь Рустам не спал. Жена отправляла сообщения с обвинениями и упреками. Она грозила, что никогда ему не покажет сына.

Казахстанец был морально готов к разводу, но через несколько дней Зарина позвонила ему и умоляла забрать ее домой.

"У нас каждая ссора заканчивается уходом Зарины из дома. Потом она начинает звонить и умоляет ее простить. Я надеялся, что рождение сына повлияет на нее, но этого не произошло.

Теперь она собирает не только свои вещи, но и одежду сына. Недавно наш ребенок заболел и попал в больницу из-за поступка жены. Никто из моих родных не уважает Зарину, они тоже устали от ее выходок. Ее беспочвенная ревность разрушает нашу семью", - делится Рустам.

Казахстанец утверждает, что не дает жене повода усомниться в его верности. Мужчина хорошо зарабатывает и все деньги несет домой. Зарина же после свадьбы нигде не работала. Иногда он хочет, чтобы супруга вышла на работу и отвлеклась от дурных мыслей.

"В наши семейные дела вмешиваются много посторонних людей. Особенно родные Зарины. Они не устают меня обвинять во всех грехах. Недавно приходили старшие братья жены и угрожали. Я не знаю, что делать. Мы не похожи на семью, а будто чужие друг другу люди. Если бы не сын, я бы давно развелся", - признается мужчина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/stories/1956428-revnost-razrushaet-semyu-zhena-kazahstantsa-chasto-uhodit-iz-doma-a-potom-prosit-zabrat-ee-obratno/