"Лидер дал мне задание": казахстанца задержали при попытке взорвать здание полиции

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Казахстанца задержали при попытке взорвать здание столичной полиции. Мужчину осудили, сейчас он отбывает срок в колонии в Акмолинской области. Заключенный рассказал, что толкнуло его на преступление, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДУИС региона.

"Меня задержали, когда я​ готовил​ взрывное устройство для подрыва здания столичной полиции", - говорит осужденный.

Куаныш - ​единственный сын в семье. В школе учился средне, в основном сторонился участия в мероприятиях, невысокий, худощавый. К 11 классу он не особо привлекал внимание одноклассниц, друзей у него не было.

Жили они с мамой вдвоем, Куаныш не помнит своего отца. После школы окончил водительские курсы, но работать не стал.

Всегда мрачный и недовольный, оставаясь наедине с собой, парень пропадал в социальных сетях, где чувствовал себя комфортнее. Там он познакомился с Арманом.

В переписке они нашли много общего друг в друге. Во время встречи новый приятель рассказал, что исповедует ислам.

"В 2019 году я начал исповедовать ислам, совершать пятикратный намаз и соблюдать религиозные обряды. Делал все так, как говорил мой друг, он произвел на меня сильное впечатление, я верил ему, как себе.

Однажды Арман предложил посмотреть видео. Там показывали, как молодые люди сначала совершают намаз, беседуют, выезжают в загородные дома, тренируются в спортзалах, занимаются стрельбой в тире.

Мне это понравилось и, когда Арман предложил съездить туда, я согласился. Уже позже я узнал, что речь шла о ​радикальной группировке, участвующей в​ сирийской войне, а также выяснил, что ее деятельность запрещена в Казахстане", - делится осужденный.

По словам Куаныша, религию его приятель трактовал по-своему.

"Побывав на встрече с братьями, я проникся ​желанием помогать мусульманам. Чтобы заслужить доверие, я должен был записать видеообращение с присягой о вступлении в члены группировки.​ На фоне черного флага с арабскими словами, натянув на голову черную маску, я прочитал текст и стал​ полноценным участником радикальной организации", - говорит мужчина.

С тех пор казахстанец поддерживал своих знакомых, разделял их убеждения и стал нетерпимым к тем, кто исповедует традиционный ислам. Он начал вести работу по вербовке новых участников.

"Как-то мне позвонил​ Арман и сказал, что наш лидер доверяет мне выполнить очень ответственное​ задание по борьбе с неверными - взорвать столичное здание полиции.

В этот день моя мама была дома, она как будто чувствовала, не отходила от меня, а мне нужно было заказать в соцсети "начинку" для взрывного устройства.

В голове крутились слова Армана: "Если все выполнишь без срыва, получишь хорошее вознаграждение". Я накричал на маму, чтобы она ушла, она заплакала и вышла из комнаты. Все шло по плану. Довольный собой, я направился к месту. В момент закладки меня задержали сотрудники спецслужб", - рассказал Куаныш.

Астанчанин предстал перед судом. Его приговорили к 8,5 годам лишения свободы.

"Прошло полтора года,​ ​я многое осознал, очень раскаиваюсь, благодарю Аллаха, что не случилось того, что я хотел сделать. Больше всего прошу прощения у мамы. Она по-прежнему любит меня​ и​ поддерживает. Здесь я впервые прочел Коран и понял, что меня обманывали: мне внушали совсем не то, что написано в священном писании", - резюмировал осужденный.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/stories/1955153-lider-dal-mne-zadanie-kazahstantsa-zaderzhali-pri-popytke-vzorvat-zdanie-politsii/