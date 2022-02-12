"Ходит в откровенных нарядах": казахстанку раздражает успех молодой и красивой коллеги

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Казахстанка по имени Гульнар более десяти лет трудится в страховой компании. Молодая женщина посвятила свою жизнь карьере, она очень ждет повышения на работе. Однако добиться расположения начальства ей никак не удается. Вместо нее руководство поддерживает более молодую и красивую коллегу, передает корреспондент NUR.KZ.

В этом году Гульнар отметит свое 30-летие. Однако девушка не спешит выходить замуж и рожать детей. Для нее в приоритете работа. Она мечтает построить карьеру и добиться больших успехов. Для этого она даже поставила крест на своей личной жизни.

"У меня нет времени на мужчин. В последний раз я ходила на свидание, когда была еще студенткой. После окончания университета сразу устроилась в страховую компанию. Свою работу я люблю и стараюсь выполнять ее хорошо. Мне важно доверие моих клиентов и коллег", - рассказывает Гульнар.

Сначала казахстанка работала секретарем. Через несколько лет ей предложили должность менеджера по продажам.

Начальство было довольно работой девушки, ей стали доверять крупных клиентов. Позже ее назначили старшим менеджером. Теперь в подчинении у Гульнар работает более десяти человек. Однако казахстанка не собирается останавливаться на достигнутом.

"Я стараюсь уделять внимание саморазвитию. Посещаю курсы английского языка. Наша страховая компания - одна из крупнейших в стране, есть филиалы в регионах. Я мечтаю возглавить один из них. К сожалению, руководство пока не спешит предлагать мне новую должность", - делится Гульнар.

По словам казахстанки, начальство стало все чаще поддерживать новую коллегу по имени Марал.

Молодая и красивая девушка быстро смогла найти общий язык с директором. За три года она стала руководителем отдела. Гульнар считает, что Марал смогла добиться успеха благодаря своей внешности.

"Марал очень красивая и видная девушка. Она часто приходит в офис в откровенных нарядах. Умеет флиртовать с мужчинами. Может опоздать на работу и не выполнять задания, но никто ей замечания не делает. Наоборот, директор выписывает ей премии и отправляет в заграничные командировки. За красивые глазки она легко получает желаемое", - раздражается молодая женщина.

Гульнар тоже очень симпатичная. Однако Марал превосходит ее по красоте. Казахстанка устала от такой несправедливости. Женщина не удивится, если коллеге предложат место директора филиала. Сейчас она уже подыскивает вакансии в других учреждениях.

"Я работаю в этой компании более десяти лет. С большим трудом стала старшим менеджером. Я переросла эту должность. Ведь нельзя оценивать способности человека по внешности. Главное в работе - это ум и знание. Жаль, что мое руководство этого не понимает", - резюмирует Гульнар.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/stories/1955013-hodit-v-otkrovennyh-naryadah-kazahstanku-razdrazhaet-uspeh-molodoy-i-krasivoy-kollegi/