"Не заслужила такого подарка": муж казахстанки хочет переписать квартиру на дочь от первого брака

Иллюстративное фото: pexels.com

В последнее время отношения Айданы с мужем сильно испортились. Причиной недопонимания стала квартира, которую супруг казахстанки хочет переписать на дочь от первого брака. Женщину такое положение дел не устраивает, ведь жилье они покупали вместе, передает корреспондент NUR.KZ.

Айдана вышла замуж 13 лет назад. С будущим мужем она познакомилась в социальных сетях. Молодые люди долго переписывались, потому что хотели лучше узнать друг друга. Через несколько месяцев состоялась их долгожданная встреча.

"Моего мужа зовут Ерлан. Когда мы с ним поженились, у него был свой маленький бизнес. Сейчас он успешный предприниматель. Мы многое пережили, с трудом добились высот. У нас подрастает сын. Мы хотим обеспечить ему беззаботное будущее. Я возлагаю на него большие надежды и уверена в том, что он станет достойным человеком", - рассказывает Айдана.

Женщина до замужества знала о прошлом своего избранника. Ерлан был разведен, у него есть дочь. Мужчина платил алименты и материально помогал бывшей жене.

После свадьбы казахстанка старалась найти с ребенком от первого брака общий язык, но у нее ничего не получалось. Девочка постоянно ссорила ее с мужем и настраивала против нее свекровь.

"Назерке думает, что я разлучила ее родителей. Однако это не так. Мы с Ерланом познакомилась, когда он уже был разведен. Я думаю, бывшая жена тоже подливает масла в огонь. Она не может принять тот факт, что мы с супругом счастливы", - говорит женщина.

Несколько месяцев назад Назерке исполнилось 18 лет. Теперь муж Айданы хочет переписать на нее квартиру. Но казахстанка это решение не поддерживает. Ведь на покупку жилья она тоже давала деньги.

"Падчерица не заслужила такого щедрого подарка. Мы с мужем вместе покупали эту квартиру. Я оформила кредит на свое имя и помогала его выплачивать. Позже мы построили большой дом, у нас есть еще дача. Отдавать квартиру падчерице я не хочу. У нас есть сын, который тоже будет нуждаться в жилье. Пока я сдаю квартиру, а деньги коплю на образование своего ребенка", - делится казахстанка.

По словам Айданы, муж очень обижен на нее. Свекровь тоже хочет, чтобы они переписали квартиру на внучку. Однако женщина не намерена с этим мириться.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/stories/1954377-ne-zasluzhila-takogo-podarka-muzh-kazahstanki-hochet-perepisat-kvartiru-na-doch-ot-pervogo-braka/