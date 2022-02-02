"2 млрд тенге не сделали меня счастливее": казахстанка попала в любовную ловушку шефа

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"2 миллиарда тенге не сделали меня счастливее", - утверждает Фируза, которая сейчас отбывает наказание в колонии в Акмолинской области. За решетку женщина попала за финансовую махинацию, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДУИС региона.

Фируза была довольно успешной в профессиональной деятельности, но вот личная жизнь у нее не удалась. Она одна воспитывала двоих сыновей. Старалась, чтобы дети ни в чем не нуждались.

Выросла в детдоме, о родителях своих ничего не знала. Зато хорошо помнила, что значит сиротская судьба. Поэтому и дала себе зарок: "Мои дети будут счастливы".

Женщина работала бухгалтером в нескольких небольших частных организациях, но постоянно искала что-то более серьезное и надежное. Дети росли, хотелось свою квартиру и дать сыновьям то, чего она была лишена сама.

Затем она устроилась в банк. Должность пришлась ей по душе, за ней начал галантно ухаживать руководитель.

Исполнительная и добросовестная молодая женщина всецело отдавалась службе. Начальник поддерживал ее во всем, она стала получать премиальные за работу, не могла поверить, что судьба так благоволит ей.

Через месяц шеф предложил поужинать в дорогом ресторане, обсудить некоторые моменты в приватной беседе.

Отказаться Фируза не смогла, ведь на протяжении всего времени работы в банке между ними продолжалась некая невидимая связь.

"Дальше все было как в кино - романтические свидания, цветы, рестораны и подарки, даже летали на ужин в другие города. Вскоре последовало предложение руки и сердца. Сейчас вспоминаю, как будто это было не со мной, ничего не видела перед собой", - признается осужденная.

Говорит, что в один из дней руководитель вызвал ее к себе и предложил новую должность - своего помощника.

"Он напомнил мне: "Ведь ты моя невеста, я всецело доверяю тебе!". Удивлению не было предела. Даже в самых ярких грезах я не могла мечтать о таком. Статус, зарплата, машина", - говорит женщина.

Она получила право подписи документов. Ей нужно было перевести крупную сумму со счетов банка в иностранную компанию.

"Без тени сомнения я выполнила поручение. Потом это стало регулярно повторяться, ​дальше - с обменом валюты. Начальник стал часто выезжать куда-то с​ финансовыми документам, поручал мне работать.​ Когда он впервые отдал мне приличную сумму, сказав: "Заработала. Это на собственные нужды", я с недоумением смотрела на него. "Благодарные клиенты", - говорил он. В такие моменты он всегда напоминал мне о свадьбе, я тогда просто верила и, честно говоря, смалодушничала - деньги взяли верх", - отметила Фируза.

Все продолжалось на протяжении нескольких месяцев. Позже женщину обвинили в растрате и хищении денежных средств в особо крупном размере. ​

"Все деньги переводились в иностранной валюте, документы подписывала я. Когда пошла недостача и к нам с головного офиса направили ревизионную комиссию, мы совершили поджог в кассовом отделе денег и всех документов, подписанных мною. ​

Жених успокаивал меня, говорил, что он во всем разберется. Наймет самых лучших адвокатов, если я ничего не скажу о нем и возьму вину на себя. ​Деньги, что мы подожгли, тоже ​в исковой задолженности выставили, а там иностранная валюта, российские рубли и тенге.

Во время досудебного расследования я все еще надеялась, гнала дурные мысли, ждала, что он поможет. Не о себе переживала, о детях. Перед глазами страшная картина - слезы, страдания моих сыновей. Вот так 2 миллиарда тенге не сделали меня счастливее", - заявила Фируза.

С учетом наличия несовершеннолетних детей казахстанку осудили на 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Дети переданы в детский дом.

"Я прошу Бога только об одном, чтобы сыновья были здоровы и простили меня", - заключила женщина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/stories/1954214-2-mlrd-tenge-ne-sdelali-menya-schastlivee-kazahstanka-popala-v-lyubovnuyu-lovushku-shefa/