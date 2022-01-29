"Живет за ее счет": казахстанка поссорилась с матерью, которая завела молодого любовника

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Несколько месяцев назад Манат узнала, что у ее матери появился любимый мужчина. Казахстанка была рада тому, что родной человек обретет личное счастье. Однако после знакомства и общения с избранником она разочаровалась в нем. Мужчина оказался на 13 лет моложе ее матери. К тому же, он стал настраивать будущую супругу против собственных детей, передает корреспондент NUR.KZ.

Родители Манат развелись, когда она была еще ребенком. Женщина толком не помнит своего отца.

Мать одна поднимала ее и старшего брата. Сейчас брат уже женат и имеет свою семью. Несмотря на все жизненные трудности, женщине удалось дать своим детям хорошее образование. Манат всегда восхищали трудолюбие и смелость матери.

"Моя мама по характеру очень сильный человек. Я никогда не видела ее слез. Даже в самый трудный момент она сможет найти выход. Мать всю жизнь работала бухгалтером. В детстве у нас, может, не было дорогих игрушек, но мы хорошо питались. Мама по возможности покупала нам красивые вещи. Потом она смогла открыть свое дело. Именно благодаря ее упорству мы с братом окончили вуз", - рассказывает Манат.

После развода женщина не заводила любовных отношений и не ходила на свидания, а решила посвятить свою жизнь детям.

Когда Манат случайно узнала, что у мамы появился мужчина, она очень сильно удивилась и обрадовалась. Ведь всегда желала матери личного счастья.

"Моя мама заслуживает счастья. После женитьбы и переезда брата она осталась одна. Я тоже живу и работаю в другом городе. У меня своя семья. Об изменениях в личной жизни мамы мне рассказала ее подруга. Мама буквально расцвела. Изменила прическу, похудела и стала жизнерадостной. Мы часто разговаривали по телефону, она много шутила и смеялась", - говорит казахстанка.

Манат решила очередной отпуск провести в доме матери. Она очень хотела познакомиться с ее избранником. Однако долгожданная встреча не оправдала ее ожиданий. Молодая женщина теперь считает, что будущий муж ее матери - альфонс.

"Я думала, что передо мной предстанет уверенный в себе мужчина, смелый и серьезный. Однако любовник матери оказался неудачником. Он на 13 лет младше ее и у него за душой ничего нет. Он буквально живет за счет матери.

Его не обрадовал наш приезд, он стал делать замечания моим детям. Мы сразу стали конфликтовать, естественно, я высказала ему все, что я о нем думаю. В результате, мы с мамой поссорились, она попросила нас уехать", - делится казахстанка.

Сейчас Манат с матерью общается очень редко. В основном их телефонный разговор длится всего несколько минут. Близкие люди стали чужими. Женщина перестала общаться и с сыном.

"Брат не может понять маму. Мне кажется, что любовник настраивает ее против нас. Я боюсь, что она перепишет дом на его имя. Сейчас мама во всем ему угождает. Как повлиять на нее, я не знаю", - сокрушается Манат.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/stories/1953313-zhivet-za-ee-schet-kazahstanka-possorilas-s-materyu-kotoraya-zavela-molodogo-lyubovnika/