"Превратился в подкаблучника": казахстанка обижена на бывшего мужа

Иллюстративное фото: pexels.com

Гульназ одна воспитывает двоих детей. Казахстанка развелась с мужем пять лет назад. Несмотря на это, мужчина всегда уделял внимание своим сыновьям и материально помогал им. Однако в последнее время новая жена запрещает ему видеться с детьми и выделять им деньги, передает корреспондент NUR.KZ.

Гульназ вышла замуж сразу после института. В браке прожила более шести лет. Родила двоих сыновей. Создавала уют в доме, заботилась о родных.

По словам женщины, она очень любила своего мужа, гордилась им. Однако простить ему измену не смогла.

"Я очень любила Талгата, помогала ему во всем. Он занимает хорошую должность в строительной компании. Работал очень много, сильно уставал. Несмотря на это, супругу все же удавалось находить время для детей, он занимался с ними. Сыновья сильно любят его", - рассказывает казахстанка.

Пять лет назад счастливой семейной жизни пришел конец. Гульназ случайно узнала, что у супруга появилась любовница. Муж долгое время извинялся и старался загладить свою вину. Однако она не смогла простить измену и подала на развод.

"Развод был очень болезненным, я все время плакала. Мое состояние влияло и на детей. Мне понадобилось много времени, чтобы прийти в себя. Талгат оставил нам квартиру. Требовать алименты я не стала, бывший муж часто помогал мне. Я тоже вышла на работу и стала зарабатывать", - говорит женщина.

Талгат старался каждые выходные и праздники забирать детей к себе. Он гулял с сыновьями и дарил им подарки. Покупал им одежду и игрушки. Но в последние несколько лет ситуация сильно изменилась.

"Талгат женился два года назад. Его нынешняя жена родила ему дочку. Теперь бывший муж полностью занят проблемами новой семьи. Материальной помощи тоже нет.

Сыновья все время спрашивают об отце, я не знаю, что ответить. Его супруга против нашего общения. Давать нам деньги она тоже не разрешает, а он превратился в подкаблучника. Мне очень трудно одной содержать детей. Моей зарплаты на все расходы не хватает", - делится казахстанка.

Гульназ не раз пробовала поговорить с бывшим мужем. Однако достучаться до Талгата не получается. Теперь женщина намерена подать на алименты и на законных основаниях решать проблему.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/stories/1951602-prevratilsya-v-podkabluchnika-kazahstanka-obizhena-na-byvshego-muzha/