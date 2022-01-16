"Ушла за хлебом и вернулась через 5 лет": казахстанка оставила своего ребенка свекрови

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Казахстанка по имени Тамара - мама 6-летнего мальчика. Молодая женщина официально замужем, однако со своей семьей не живет. Родные не хотят видеть ее, а сын даже не помнит родную мать. Пять лет назад она оставила больного ребенка свекрови и сбежала. Близкие не могут простить ей предательства, передает корреспондент NUR.KZ.

Тамара вышла замуж, когда ей было 23 года. Со своим будущим супругом она росла в одном селе. Аскар старше ее на пять лет.

После окончания школы она осталась в ауле, помогала родителям по хозяйству. Летом ее семья трудилась в огороде и ухаживала за скотиной. Тамара всегда хотела заниматься торговлей, но возможности начать свое дело у нее не было.

"Я знала своего мужа с детства. В школе мы с ним были хорошими друзьями, потом стали встречаться. О наших отношениях в ауле никто не знал. Он тоже после школы остался в селе, стал работать трактористом на ферме. Через несколько лет мы поженились", - рассказывает Тамара.

По словам казахстанки, семейная жизнь сразу не задалась. Свекровь все время критиковала невестку. Пожилой женщине не нравилась супруга сына.

Из-за постоянных скандалов Тамара сильно переживала, закатывала истерики. Даже во время ее беременности мать мужа не изменила своего отношения. В результате на свет появился больной ребенок.

"Во время беременности у меня не было возможности ухаживать за собой. Я таскала воду, поднимала тяжелые предметы. Никакие витамины я не принимала, даже на приеме у врача бывала редко. Мой сын родился очень слабым и неделю пролежал в реанимации. У него были проблемы с сердцем и почками. В течение одного года мы больше десяти раз лежали в детской больнице", - делится казахстанка.

Муж Тамары работал, но денег все равно в семье не хватало. Они постоянно покупали дорогостоящие лекарства сыну. Свекрови это не нравилось. В один момент Тамара не выдержала испытаний и сбежала в город.

"В тот день я вышла в магазин за хлебом. На мне был домашний халат и тапочки. На остановке я увидела автобус, который ездил в город. Я села в него. Мне хотелось убежать от всех проблем и не видеть свекрови. По дороге я написала сообщение мужу, потом выключила телефон", - говорит женщина.

В городе Тамара смогла найти свою одноклассницу. Подруга помогла ей с жильем и работой. Последние пять лет казахстанка трудилась на рынке, продавала женскую одежду.

"Аскар приезжал за мной несколько раз и просил вернуться. Принес мне мои документы, однако я хотела встать на ноги и заработать денег. Сейчас материальных проблем у меня нет. Я оформила ипотеку. Жилье у меня есть, но счастья нет", - признается женщина.

Тамара всеми силами пытается вернуть сына и мужа. Однако супруг отказывается жить вместе с ней. Он намерен подать на развод. К тому же свекровь тоже не хочет отдавать ей ребенка. Но казахстанка надеется, что сможет вымолить прощение у своих родных.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/stories/1950889-ushla-za-hlebom-i-vernulas-cherez-5-let-kazahstanka-ostavila-svoego-rebenka-svekrovi/