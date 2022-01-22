"Застала в постели с соседом": казахстанка узнала, что невестка изменяет ее сыну

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Рабига потеряла покой. 63-летней казахстанке стыдно смотреть в глаза родному сыну. Недавно женщина узнала, что ее невестка изменяет мужу. Она застала ее в объятиях соседа. Теперь пенсионерка не знает, как сказать правду, передает корреспондент NUR.KZ.

Рабига вместе с мужем воспитала троих сыновей. Сейчас все они взрослые, имеют свои семьи. Самый старший Руслан женился семь лет назад. Мужчина работает вахтовым методом. Поэтому его мать часто приходит к ним домой. Она помогает невестке с детьми и по хозяйству.

"Мою невестку зовут Динара. Она из простой семьи, вместе с Русланом учились в одном колледже. Сейчас у них подрастают двое детей. Я очень люблю своих внука и внучку, мне нравится проводить с ними много времени. Динара нигде не работает, ей не удается устроиться по профессии. Руслан - единственный добытчик в семье, иногда мы с мужем помогаем", - рассказывает Рабига.

Казахстанка каждый раз старается приносить детям гостинцы и подарки.

"У меня с невесткой всегда были напряженные отношения. Однако открыто мы никогда не ругались и не ссорились. Я понимала, что Динаре не нравятся мои визиты, но она не показывала мне этого. После приезда сына с работы я возвращалась домой", - делится женщина.

Несколько месяцев назад Рабиге стала известна тайна своей невестки. Она застала Динару в объятиях другого мужчины. Любовником оказался сосед и близкий друг сына пожилой женщины. Перед глазами казахстанки до сих пор стоит картина предательства.

"В тот день Руслан позвонил мне и сказал, что уезжает на вахту. Сын просил меня приехать к нему домой. К вечеру я отправилась к невестке. Дверь квартиры была открыта, детей я не увидела. Когда зашла в спальню, жена сына спала с соседом. От шока я закричала, они сразу проснулись", - вспоминает пенсионерка.

Любовники стали одеваться, Динара плакала и просила прощения. Оказывается, невестка в тот день отправила детей к матери, а сама пригласила соседа в гости. Позже Рабига узнала, что Динара изменяет ее сыну больше полугода.

"Динара все еще просит у меня прощения и умоляет не разрушать ее брак. Однако после предательства ее семьи уже нет, я это хорошо понимаю. Мне очень обидно за сына. Я до сих пор не рассказала ему правду. Если честно, я боюсь последствий. Ведь Руслан может покалечить супругу и получить за это срок", - говорит женщина.

По словам Рабиги, после этого случая невестка стала к ней лучше относиться. Она покупает ей подарки, старается угодить. Сейчас казахстанка не знает, как быть дальше. Она понимает, что правда рано или поздно всплывет наружу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/stories/1950391-zastala-v-posteli-s-sosedom-kazahstanka-uznala-chto-nevestka-izmenyaet-ee-synu/