"Карьера важнее меня": казахстанец находится на грани развода с женой

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Марат уже несколько месяцев живет холостяцкой жизнью, потому что его супруга вместе с детьми уехала в другой город. Женщине предложили хорошую должность в юридической фирме, она согласилась, несмотря на протесты мужа. Супруги редко видятся и, кажется, развод уже не за горами, передает корреспондент NUR.KZ.

Марат познакомился с Акмарал шесть лет назад. Они встречались больше года. Мужчина долгое время не мог решиться на предложение руки и сердца. Его смущали резкий характер и прямолинейность возлюбленной. В конечном счете он все же связал себя узами брака.

"Акмарал работает адвокатом по административным делам. Она любит свою профессию, пользуется большим спросом среди клиентов. Постоянно уделяет время саморазвитию, участвует в разных семинарах, повышает профессионализм. Я же тружусь архитектором в частной строительной компании, у меня есть свои проекты. Я зарабатываю меньше супруги, но по этому поводу я никогда не переживал", - рассказывает казахстанец.

После свадьбы женщина не захотела жить вместе с родителями мужа. Они сняли квартиру в элитном жилом комплексе. Благодаря стабильному доходу молодые люди могли себе это позволить. Через полгода оформили ипотеку и сделали перепланировку в собственной квартире.

"За пять лет совместной жизни Акмарал родила мне двоих замечательных детей. Она хорошая мама, несмотря на занятость, старается уделять им много времени. В основном с детьми помогает ее мама. Поддержка тещи позволила жене долго не сидеть в декрете и помогать клиентам. Карьера для нее очень важна", - говорит мужчина.

Марат признается, что отношения с женой не всегда были идеальными. Были ссоры и конфликты. Однако они старались понимать и поддерживать друг друга. Но несколько месяцев назад их жизнь сильно изменилась. Теперь мужчине предстоит сделать выбор.

"Акмарал предложили хорошую должность в столице. Сначала я думал, что она откажется ради семьи. Однако, несмотря на мои протесты, супруга решила ехать в другой город. Детей забрала с собой. Мне пришлось остаться, у меня есть незавершенные проекты. К тому же я не уверен, что смогу в Нур-Султане найти хорошую работу. Сейчас я живу один в трехкомнатной квартире", - делится казахстанец.

Некоторое время назад Марат навестил свою семью в столице. Привез гостинцы и игрушки для детей. Отпускные деньги тоже отдал жене. Говорит, что их отношения с женой заметно охладели. Акмарал очень сильно изменилась, стала чужим человеком.

"Я был в столице около двух недель. За это время мы несколько раз прогулялись по городу. Из-за работы супруга все время занята. Она очень отдалилась от меня, мне даже показалось, что она была не рада моему приезду. Я стал чужим в своей семье. Карьера ей важнее меня", - огорчается Марат.

Мужчина очень скучает по детям. Каждый день созванивается с женой, однако после этих разговоров ему становится только хуже. Он понимает, что тепла и любви в отношениях уже нет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/stories/1946626-karera-vazhnee-menya-kazahstanets-nahoditsya-na-grani-razvoda-s-zhenoy/