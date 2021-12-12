"Стали богатыми, у мужа появились любовницы": деньги разрушают брак казахстанки

Иллюстративное фото: pexels.com

Казахстанка по имени Самал считает, что богатство разрушает ее брак. После появления денег и влиятельных знакомых ее муж сильно изменился. Когда-то любящий и внимательный мужчина охладел к супруге. Он стал часто выпивать и завел любовниц, передает корреспондент NUR.KZ.

В этом году Самал исполнилось 35 лет. Замуж она вышла больше 10 лет назад. Муж старше ее на семь лет.

Несмотря на разницу в возрасте, супруги всегда понимали друг друга. Казахстанка посвятила себя воспитанию двоих детей, помимо этого она занимается домашним хозяйством. Супруг - успешный бизнесмен.

"Когда мы с Болатом поженились, у нас ничего не было. Мы жили у его родителей. Потом его младший брат создал семью, нам пришлось арендовать квартиру. Супруг долго не мог найти постоянную работу. В основном он занимался подработками. Нам часто помогали родители, стабильного дохода и денег у нас не было", - рассказывает Самал.

Через несколько лет после свадьбы Болат решил вместе с другом открыть свое дело. Они планировали заняться продажей мужской одежды.

Мужчина оформил кредит на имя отца и все деньги вложил в бизнес. Партнеры арендовали помещение для магазина. Однако спустя некоторое время бизнес прогорел и молодая семья влезла в долговую яму.

"Постоянных клиентов у них не было, торговли тоже. Денег еле хватало на аренду. Средств на оплату кредита не было, стали просить в долг у знакомых. К сожалению, через полгода магазин пришлось закрыть. Мы с трудом рассчитались с долгами. Благо, мои родители и родные мужа помогли. Я до сих пор помню, как у нас даже не было денег на еду", - поделилась молодая женщина.

Пять лет назад ее супруг на свой страх и риск занялся новым бизнесом. Сначала Болат открыл магазин автозапчастей. Дело стало приносить стабильный доход, поэтому он решил открыть еще СТО и автомойку. Сейчас у него есть несколько точек.

"Бизнес Болата приносит хорошую прибыль. В прошлом году он еще открыл продуктовый супермаркет. Сейчас мы живем в двухэтажном коттедже, у нас есть дорогие машины. Дети учатся в элитных гимназиях. Есть еще квартира, мы ее сдаем. Финансовых проблем у нас нет. Теперь появилась возможность помогать родным", - отмечает казахстанка.

Несмотря на достаток, Самал не считает себя счастливой женщиной. После появления денег ее муж сильно изменился.

Болат стал часто прикладываться к бутылке и пропадать на работе. Жена не раз видела, что ему приходят сообщения от неизвестных женщин. Самал признается, что устала от измен любимого человека.

"Раньше Болат был любящим и очень внимательным. Ему нравилось проводить с нами время. Он любил играть с детьми. Сейчас все изменилось, он охладел к нам. Его часто не бывает дома. У него есть любовницы. Женщина всегда чувствует измену и ложь. Раньше у нас не было денег, но была любовь в семье. Теперь я богатая, но несчастная", - признается Самал.

Казахстанка пыталась поговорить с мужем, но достучаться до него не может. Она не знает, как спасти свой брак.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/stories/1945660-stali-bogatymi-u-muzha-poyavilis-lyubovnitsy-dengi-razrushayut-brak-kazahstanki/