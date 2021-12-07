Женщина спустя 29 лет нашла своего сына в колонии Шымкента

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История, произошедшая в Шымкенте, больше похожа на сценарий фильма. Осужденный, отбывающий наказание в колонии строгого режима ИЧ 167/2, попросил найти его мать, которую не видел 29 лет. Произошло чудо - женщина приехала к сыну в тюрьму, передает Otyrar.kz.

Мужчине сидеть за решеткой еще 5 лет. На воле он рос без матери, родители развелись, в семье не разрешали даже о ней вспоминать. Только в колонии ему помогли найти родительницу.

За колючей проволокой развернулась настоящая драма - мать просила прощения у сына за то, что не воспитывала его, не оказалась рядом в трудный момент, не уберегла от тюрьмы. Заключенный много раз представлял себе эту встречу.

Мальчику было всего два года, когда родители развелись. Его воспитанием занимался отец. Все 29 лет он тщетно пытался найти мать. За это время произошло многое: свадьба, рождение детей, а затем преступление, суд и тюрьма.

"Я пытался ее искать, но не мог найти информацию, родные скрывали. Попал в колонию и тут решил обратиться за помощью к сотрудникам. Спустя несколько месяцев ее нашли. Мы поговорили по телефону и ждали встречи. У меня есть жена и двое детей, теперь нашел маму", - поделился своей радостью осужденный.

Фото: Otyrar.kz

По словам женщины, она все эти годы тоже искала сына. Ее не испугало, что он сейчас отбывает срок за решеткой. Главное, что жив, остальное можно преодолеть.

"Все ошибаются в жизни! Я никогда не буду осуждать сына. Я его искала, но родные запрещали ему общаться со мной. Такая жизнь, я никого не виню. Главное, что я его нашла", - говорит мать заключенного.

Как рассказал замначальника учреждения ИЧ 167/2 Магжан Сембек, после обращения осужденного сотрудники направили запросы во все инстанции и получили ответ.

"Маму нашли, они встретились. Я надеюсь, что больше они никогда не расстанутся", - отметил Магжан Сембек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/stories/1945606-zhenschina-spustya-29-let-nashla-svoego-syna-v-kolonii-v-shymente/