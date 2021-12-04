"Счастье омрачает свекровь": казахстанка отказалась жить с родными мужа

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В прошлом году исполнилась главная мечта Жанар. Молодая женщина и ее муж закончили строительство собственного дома. Семье пришлось семь лет жить в съемных квартирах. Теперь счастье казахстанки омрачает свекровь, которая хочет, чтобы старший сын приютил младшего брата с женой, передает корреспондент NUR.KZ.

Жанар вышла замуж 10 лет назад. С будущим мужем Арманом их познакомили общие друзья. Сейчас у семейной пары подрастает сын.

Сначала молодые люди жили с родителями мужчины в ауле. Супруг помогал отцу по хозяйству, а Жанар занималась домашними делами.

"По профессии я учитель биологии, муж отучился на экономиста. К сожалению, найти работу в селе не смогли, там свободных вакансий просто нет. Мы несколько лет жили за счет родителей супруга, денег совсем не было. Потом решили переехать в город.

Мой брат предложил Арману хорошую должность в своей фирме. Мне тоже было легче найти работу в областном центре. Мы сняли квартиру и начали потихоньку привыкать к новой жизни.

У нас появились свои деньги, мы стали покупать необходимые вещи. Через два года я ушла в декрет, у нас родился сын. Мы с Арманом стали мечтать о собственном жилье. Супруг планировал построить дом по своему плану. Нам удалось собрать деньги и купить земельный участок. Из-за строительства мне пришлось выйти на работу. Благо, мама помогала с сыном", - рассказывает Жанар.

Возводили дом 7 лет. Казахстанке пришлось оформить кредит, у супруга тоже появились долги. В основном помогали родные Жанар, а от родственников мужа поддержки ждать не приходилось.

"Наш дом - полностью наша с мужем заслуга. Сейчас мы платим три кредита. С мелкими долгами рассчитались. Никакой помощи от родителей Армана не было, они только критиковали. Я очень довольна своим домом. У нас большой зал, три спальни, холл, кухня и санузел. Главное, что теперь никому не нужно ежемесячно платить аренду и терпеть контроль", - делится молодая женщина.

Несколько месяцев назад требование свекрови омрачило радость казахстанки. Пожилая женщина хочет, чтобы ее младший сын вместе с женой жили у них.

Сама Жанар отказалась принимать деверя с семьей и помогать им. После этого разговора она поругалась с матерью мужа и перестала с ней общаться.

"Сейчас только свекровь омрачает наше счастье. Она звонит моему супругу и всеми силами пытается на него повлиять. Оскорбляет меня и моих родных. Однако я уже озвучила свое решение.

В самый трудный момент его братья не захотели нам помогать, почему теперь мы им что-то должны? Этот дом мы строили для себя, а не для его родственников. Мы семь лет платили аренду, пусть они тоже пройдут весь этот путь", - говорит женщина.

Все родные Армана перестали общаться с Жанар. Казахстанку волнует только состояние мужа, однако идти на поводу у свекрови она не намерена.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/stories/1945224-schaste-omrachaet-svekrov-kazahstanka-otkazalas-zhit-s-rodnymi-muzha/