"Заразил меня и еще троих девушек ВИЧ": казахстанка рассказала о своей жизни и мести

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38-летняя Елена сейчас находится в павлодарском СИЗО, ее осудили за грабеж. Это не первое ее преступление. По словам женщины, в ее жизни происходило многое: убийство родителей, детский дом, последующая месть. К этому прибавилось еще и заражение ВИЧ, передает корреспондент NUR.KZ.

Елена вспоминает свое детство. Говорит, что семья у нее была полная и жили в достатке. Однако в 13 лет она потеряла родителей. В 1996 году к ним в дом залез преступник, который убил маму и папу, причем произошло это все на глазах у девочки.

"Я запомнила лицо убийцы. Он пришел, когда мы с папой играли в прятки, я сидела в шкафу. Сквозь щель я увидела его, до этого я его знала, он приезжал, просил у папы голубей. У меня хорошая зрительная память.

Мой мир перевернулся именно в тот момент. Я вызвала скорую помощь, позвала соседей. Но родители умерли. С тех пор я, сестра и брат остались сиротами. Нас отправили в детский дом и дом юношества", - рассказывает Елена.

Спустя год после убийства родителей девочка нашла того, кто забрался к ним в дом. Отомстила при помощи ножа, воткнув его в сердце мужчины.

Тогда и получила свой первый срок в 10 лет, оказавшись в колонии для несовершеннолетних. При этом уверяет, что не жалеет о содеянном. После освобождения нашла работу, познакомилась с парнем.

"Он меня очень любил, все для меня делал, я не работала, занималась домашними делами. Но однажды под влиянием алкоголя совершили кражу по глупости. Я попала в СИЗО в Павлодаре.

Тут у меня взяли анализы, я узнала, что у меня ВИЧ. Я хотела совершить суицид, меня спасли контролеры учреждения. Помню, что пошла тогда в библиотеку, там работала Шолпан, она до сих пор работает. Сидела там и ревела, все ей рассказала и психологу тоже.

Шолпан дала мне книги и сказала, чтобы я читала. И я много читала. Так мысли о смерти отошли в сторону. Психолог со мной постоянно беседовала. Позже я узнала, что заразилась половым путем, до меня мой парень заразил еще троих. Вроде они написали на него заявление, не знаю точно.

Больше с ним мы не виделись. Но с этим диагнозом я живу до сих пор. Благо, все лечение и поддерживающие препараты мне выдаются бесплатно", - говорит Елена.

Девушка отсидела в Караганде за кражу, родственники отказались с ней поддерживать связь. В 2013 году стала принимать наркотики. В этот период встретила парня, стали встречаться, даже поженились.

Спустя год на свет появился сын, которому сейчас уже 7 лет и у него нет ВИЧ.

"ВИЧ-инфицированные заключенные на бесплатной основе получают терапию, все необходимые препараты мы им выдаем. Кроме того, в качестве профилактики проводим беседы со всеми заключенными, особенно с теми, кто близок к освобождению, выдаем контрацептивы. На постоянной основе сотрудничаем со СПИД-центром Павлодара", - говорит специалист ДУИС Павлодарской области Эльмира Боранбаева.

Сейчас Елена в павлодарском СИЗО ждет этапирования в женскую колонию. Получила очередной срок за грабеж. На свободе остались сын и супруг, к которым она сможет вернуться через пару лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/stories/1944064-zarazil-menya-i-esche-troih-devushek-vich-kazahstanka-rasskazala-o-svoey-zhizni-i-mesti/