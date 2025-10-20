Российская теннисистка сменила гражданство и стала первой ракеткой Узбекистана

Теннисистка Мария Тимофеева сменила спортивное гражданство с российского на узбекистанское, передает NUR.KZ со ссылкой на Женскую теннисную ассоциацию (WTA).

В официальном профиле 21-летней спортсменки появился флаг Узбекистана. Таким образом, она станет первой ракеткой этой страны. На момент публикации Тимофеева занимает 146-е место в мировом рейтинге в одиночном разряде. Ее лучший результат — 93-я позиция.

В активе Тимофеевой один титул в рамках мирового тура. В 2023 году она стала чемпионкой грунтовых соревнований WTA 250 в Будапеште. В прошлом сезоне спортсменка дошла до четвертого круга на Australian Open, что является ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема.

Тимофеева родилась в Москве. Тренируется она в словенском Копере под руководством Анея Мореля.

Помимо Тимофеевой, у Узбекистана нет представительниц в первой тысяче одиночного рейтинга WTA. При этом спортсменка стала первой ракеткой страны и в парном разряде — она занимает 550-е место.

