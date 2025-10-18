jitsu gif
    Спорт
      Провели подряд дней с нами
      Александр Бокулев
      Александр Бокулев
      Руководитель спортивной редакции

      Казахстан вошел в топ-10 стран по общему уровню развития тенниса

      Опубликовано:

      Женская сборная Казахстана по теннису
      Женская сборная Казахстана по теннису. Фото: пресс-служба Казахстанской федерации тенниса

      Количество голосов Казахстана в Международной федерации тенниса (ITF) официально увеличено, передает NUR.KZ со ссылкой на Казахстанскую теннисную федерацию (КТФ).

      На ежегодном собрании ITF представители 200 делегаций проголосовали по вопросу укрепления роли Казахстана. Соответствующее решение было поддержано 91% участников процедуры.

      Количество голосов от Казахстана в ITF увеличено с семи до девяти при максимальных 19. Это второй из шести уровней. Аналогичное влияние имеют, например, Италия, Чехия, Канада, Испания, Швеция, Швейцария, Китай и Япония. Данные голоса используются при обсуждении и принятии решений, которые связаны с развитием тенниса в мира.

      "Таким образом, Казахстан официально вошел в топ-10 стран мира по общему уровню развития тенниса. При принятии решения учитывались следующие факторы: количество занимающихся теннисом, развитие тенниса на колясках, количество кортов, результаты национальных сборных, в том числе выступления игроков на Олимпиаде и в командных соревнованиях Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг", — говорится в сообщении КТФ.

      В федерации отметили, что решение подчеркивает признание "колоссальных изменений, которые произошли в казахстанском теннисе за последние годы".

      Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Казахстан вошел в топ-10 стран по общему уровню развития тенниса

