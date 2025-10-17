"Это был долгий день": Рыбакина прокомментировала победу на турнире за миллион долларов

Елена Рыбакина прокомментировала победу во втором круге турнира в Китае - теннисистка обыграла третью ракетку Украины Даяну Ястремскую и вышла в четвертьфинал, передает "Чемпионат" со ссылкой на WTA.

Матч закончился со счетом 6:4, 6:7 (6:8), 6:3.

Елена заявила, что условия игры были сложными из-за влажности.

"С Даяной всегда сложно играть, это был долгий день. Условия игры, такая влажность — для нас это необычно. Но очень рада, что смогла победить, огромное спасибо всем, кто остался и поддерживал меня", - сказала спортсменка.

Напомним, первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина с победы стартовала на хардовом турнире WTA 500 в Нинбо. Теннисистки провели на корте 2 часа 48 минут.

В четвертьфинале Рыбакина сыграет с австралийкой Айлой Томлянович, которая занимает 104-е место в мировом рейтинге.

