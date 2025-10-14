Вторая ракетка Казахстана вырвал победу в драматичном матче на турнире ATP в Алматы

Вторая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Шевченко одержал победу в первом круге турнира категории ATP 250 в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником казахстанского теннисиста, занимающего 91-е место в мировом рейтинге, по первому кругу Almaty Open был 79-я ракетка планеты Ласло Джере из Сербии.

Противостояние продлилось два сета и завершилась волевой победой Шевченко на тай-брейках с итоговым счетом 7:6 (7:1), 7:6 (14:12).

Теннисисты провели на хардовом корте 2 часа и 9 минут. За это время Александр совершил десять подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трех заработанных.

Во втором круге казахстанец сыграет против восьмого сеяного соревнований и 41-й ракетки планеты Корентена Муте из Франции.

