Вторая ракетка Казахстана вырвал победу в драматичном матче на турнире ATP в Алматы
Вторая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Шевченко одержал победу в первом круге турнира категории ATP 250 в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.
Соперником казахстанского теннисиста, занимающего 91-е место в мировом рейтинге, по первому кругу Almaty Open был 79-я ракетка планеты Ласло Джере из Сербии.
Противостояние продлилось два сета и завершилась волевой победой Шевченко на тай-брейках с итоговым счетом 7:6 (7:1), 7:6 (14:12).
Теннисисты провели на хардовом корте 2 часа и 9 минут. За это время Александр совершил десять подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трех заработанных.
Во втором круге казахстанец сыграет против восьмого сеяного соревнований и 41-й ракетки планеты Корентена Муте из Франции.
