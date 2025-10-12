Впервые в истории: 204-я ракетка мира победил брата и сенсационно выиграл "Мастерс" в Шанхае

Теннисист Валентен Вашеро, представляющий Монако, стал чемпионом хардового турнира ATP 1000, который завершился в Шанхае, передает корреспондент NUR.KZ.

Перед стартом соревнований в Китае спортсмен занимал 204-е место в мировом рейтинге. В основную сетку он пробился через квалификацию.

По ходу турнира Вашеро обыграл серба Ласло Джере (№82 ATP), казахстанца Александра Бублика (17), чеха Томаша Махача (23), нидерландца Таллона Грикспора (31), датчанина Хольгера Руне (11) и серба Новака Джоковича (5).

Монегаск стал самым низкорейтинговым теннисистом в истории, который дошел до финала "Мастерса". Его соперником по решающему матчу был двоюродный брат Артур Риндеркнеш, представляющий Францию и занимающий 54-е место в мировом рейтинге.

Игра за титул завершилась волевой победой Вашеро в трех сетах со счетом 4:6, 6:3, 6:3. Теннисисты провели на корте 2 часа 13 минут.

Для обоих спортсменов это первый финал в карьере на уровне ATP. Соответственно, 26-летний монегаск выиграл свой первый титул и вновь переписал историю тенниса.

Победа на "Мастерсе" позволит Вашеро подняться на 164 позиции и стать 40-й ракеткой мира. Ранее он никогда не попадал в первую сотню рейтинга.

Риндеркнеш также установит личный рекорд. 30-летний француз в обновленной версии рейтинга ATP займет 28-е место.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.