Казахстанская теннисистка Анна Данилина не смогла защитить титул на "тысячнике" в Китае

Первая ракетка Казахстана в женском парном разряде Анна Данилина не смогла стать чемпионкой хардового турнира WTA 1000 в Ухане, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка, занимающая 12-е место в мировом рейтинге, выступала на соревнованиях в Китае вместе с сербкой Александрой Крунич. В нынешнем сезоне они выиграли турнир в Кливленде и дошли до финала "Ролан Гаррос".

В Ухане Данилина и Крунич получили восьмой номер посева, одержали четыре победы и дошли до финала. В решающем матче им противостояли австралийка Сторм Хантер и чешка Катерина Синякова — первая ракетка мира в парном разряде.

Встреча продлилась минимальные два сета и завершилась поражением Данилиной и Крунич со счетом 3:6, 2:6. Теннисистки провели на корте 1 час 9 минут. За это время казахстанка и сербка не выполнили ни одного эйса, допустили четыре двойные ошибки и реализовали один из двух брейк-пойнтов.

В прошлом году Данилина стала чемпионкой турнира в Ухане в паре с россиянкой Ириной Хромачевой. Из-за того, что казахстанка не смогла защитить титул, она потеряет часть очков и опустится с 12-го на 13-е место в мировом рейтинге.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.