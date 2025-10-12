"Ни грусти, ни радости": российский теннисист Медведев сделал признание перед турниром в Алматы

Третья ракетка России в мужском одиночном разряде Даниил Медведев высказался о своем состоянии перед приездом в Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на "Чемпионат".

Спортсмен занимает 18-е место в мировом рейтинге и получил второй номер посева на хардовый турнир ATP 250 в Алматы. Матчи основной сетки соревнований в Казахстане начнутся 13 октября. Медведев стартует со второго круга.

Накануне россиянин потерпел поражение в полуфинале "Мастерса" в Шанхае от француза Артура Риндеркнеша, после чего сделал заявление о своем состоянии.

"Если быть совершенно честным, я так устал, что у меня ни грусти, ни радости нет. Я не представляю, как буду в Алматы играть", — сказал Медведев.

При этом россиянин уточнил, что не отказывает от поездки в Казахстан и выступления на турнире.

"Да-да, я полечу. У меня уже семья там. Попробую. Посмотрим, там матч в четверг. Попробую отдохнуть и заново играть", — заключил Медведев.

Во втором круге турнира в Алматы россиянину предстоит матч с победителем противостояния между австралийцами Тристаном Скулкейтом и Адамом Уолтоном.

29-летний Медведев — бывшая первая ракетка. За карьеру он выиграл 19 титулов на уровне ATP, в том числе один турнир Большого шлема — US Open 2021 года.

