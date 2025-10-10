Первая ракетка Казахстана вышла в полуфинал "тысячника" в Китае
Опубликовано:
Лучшая теннисистка Казахстана в женском парном разряде Анна Данилина пробилась в полуфинал хардового турнира WTA 1000 в Ухане, передает корреспондент NUR.KZ.
Спортсменка, занимающая 12-е место в мировом рейтинге, выступает на соревнованиях в Китае вместе с сербкой Александрой Крунич. В нынешнем сезоне они выиграли турнир в Кливленде и дошли до финала "Ролан Гаррос".
В Ухане Данилина и Крунич получили восьмой номер посева. В четвертьфинале им противостояли канадка Бьянка Андрееску и китаянка Юань Юэ, которые получили wild card, то есть специальный допуск от организаторов.
Матч продлился два сета, второй из них завершился на тай-брейке. Итоговый счет — 6:4, 7:6 (7:1) в пользу Данилиной и Крунич.
Теннисистки провели на корте 1 час 26 минут. За это время казахстанка и сербка не выполнили ни одного эйса, допустили одну двойную ошибку и реализовали четыре из десяти брейк-пойнтов.
В полуфинале Данилина и Крунич встретятся с немкой Лаурой Зигемунд и венгеркой Фанни Штолляр. Этот матч запланирован на 11 октября.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2296011-pervaya-raketka-kazahstana-vyshla-v-polufinal-tysyachnika-v-kitae/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах