Елена Рыбакина узнала место в обновленном мировом рейтинге

Женская теннисная ассоциация WTA опубликовала на своем официальном сайте обновлённую версию рейтингов спортсменок в одиночном и парном разрядах, передает NUR.KZ.

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина осталась на десятой позиции. Другая отечественная теннисистка Юлия Путинцева опустилась на две строчки и теперь располагается на 63-й строчке.

Лидером мирового рейтинга по-прежнему остается Арина Соболенко из Беларуси, на втором месте находится полька Ига Швёнтек, а американка Коко Гауфф замыкает топ-3 мирового рейтинга.

В парном разряде Катерина Синякова из Чехии вернулась на первое место, сместив на вторую строку американку Тейлор Таунсенд. Третья - Эрин Рутлифф из Новой Зеландии.

Сильнейшая из казахстанских парниц Анна Данилина сохранила за собой 13-ю строчку.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.