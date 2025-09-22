Елена Рыбакина узнала место в обновленном мировом рейтинге
Женская теннисная ассоциация WTA опубликовала на своем официальном сайте обновлённую версию рейтингов спортсменок в одиночном и парном разрядах, передает NUR.KZ.
Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина осталась на десятой позиции. Другая отечественная теннисистка Юлия Путинцева опустилась на две строчки и теперь располагается на 63-й строчке.
Лидером мирового рейтинга по-прежнему остается Арина Соболенко из Беларуси, на втором месте находится полька Ига Швёнтек, а американка Коко Гауфф замыкает топ-3 мирового рейтинга.
В парном разряде Катерина Синякова из Чехии вернулась на первое место, сместив на вторую строку американку Тейлор Таунсенд. Третья - Эрин Рутлифф из Новой Зеландии.
Сильнейшая из казахстанских парниц Анна Данилина сохранила за собой 13-ю строчку.
