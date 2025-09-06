Алькарас победил Джоковича и сыграет с Синнером в финале US Open

На Открытом чемпионате США по теннису 2025 года определились финалисты в мужском одиночном разряде. Титул оспорят Янник Синнер и Карлос Алькарас, передает корреспондент NUR.KZ.

В ночь на субботу по казахстанскому времени прошли полуфинальные матчи на последнем в сезоне турнире Большого шлема.

Алькарас, занимающий второе место в мировом рейтинге, одержал победу в минимальных трех сетах над сербом Новаком Джоковичем — седьмой ракеткой мира. Итоговый счет — 6:4, 7:6 (7:4), 6:2.

Синнер же выбил из борьбы канадца Феликса Оже-Альяссима — 27-ю ракетку мира. Итоговый счет — 6:1, 3:6, 6:3, 6:4 в пользу лидера мирового рейтинга и действующего чемпиона US Open.

Итальянец вышел в финалы на всех турнирах Большого шлема в нынешнем сезоне. На Australian Open и Уимблдоне он взял титулы, а на "Ролан Гаррос" уступил Алькарасу. US Open ранее Синнер выигрывал один раз.

Алькарас же побеждал на Открытом чемпионате США в 2022 году. В нынешнем сезоне испанец, помимо "Ролан Гаррос" и US Open, дошел до финала Уимблдона, где проиграл Синнеру.

Решающий матч хардового мэйджора в Нью-Йорке между лидерами мирового рейтинга начнется 7 сентября в 23:00 по казахстанскому времени.

