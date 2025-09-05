Казахстанский теннисист остановился в шаге от финала юниорского US Open

Казахстанец Зангар Нурланулы завершил выступление на юниорском Открытом чемпионате США по теннису 2025 года в Нью-Йорке, передает корреспондент NUR.KZ.

17-летний спортсмен, занимающий 54-е место в мировом юниорском рейтинге, встретился в полуфинале US Open с болгарином Иваном Ивановым — первой ракеткой мира.

Матч продлился минимальные два сета и завершился поражением Нурланулы со счетом 1:6, 4:6. Теннисисты провели на корте 1 час 16 минут.

За время встречи казахстанец выполнил один эйс, допустил две двойные ошибки и реализовал один из девяти брейк-пойнтов.

Иванов в финале сыграет с другим болгарином Александром Васильевым, который получил пятый номер посева.

Напомним, Нурланулы стал первым казахстанцем, пробившимся в полуфинал юниорского US Open в одиночном разряде. Это последний в сезоне турнир Большого шлема, который проводится на хардовых кортах в Нью-Йорке.

