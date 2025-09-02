Назван состав сборной Казахстана на предстоящий матч Кубка Дэвиса
Стал известен состав мужской национальной сборной Казахстана по теннису на матчи против Южной Кореи в рамках матча плей-офф первой мировой группы "Кубка Дэвиса", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КТФ.
Мужская сборная Казахстана 12 и 13 сентября в корейском городе Чхунчхоне сыграет матч плей-офф первой Мировой группы «Кубка Дэвиса» против команды Республики Корея.
Тренерский штаб команды во главе с Юрием Щукиным назвал имена пяти игроков, вызванных на предстоящую встречу: Александр Бублик (24 ATP), Александр Шевченко (91 ATP), Тимофей Скатов (192 ATP), Дмитрий Попко (237 ATP) и Бейбит Жукаев (191 ATP).
Игры пройдут на хардовом корте Songam Sport Town. Отборочные матчи «Кубка Дэвиса» будут состоять из четырех одиночных и одной парной встреч и пройдут в трехсетовом формате.
