Первая ракетка Казахстана одержала еще одну уверенную победу на US Open 2025 года

Лучшая теннисистка Казахстана в женском парном разряде Анна Данилина вышла в третий круг Открытого чемпионата США 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка, занимающая десятое место в мировом рейтинге, заявилась на US Open с сербкой Александрой Крунич, вместе с которой в нынешнем сезоне дошла до финала "Ролан Гаррос". Их дуэт получил девятый номер посева.

Во втором круге Данилина и Крунич в минимальных двух сетах со счетом 6:2, 6:2 разгромили румынку Монику Никулеску и латвийку Анастасию Севастову. Теннисистки провели на корте 1 час 8 минут.

За время встречи казахстанка и сербка выполнили три эйса, допустили четыре двойные ошибки и реализовали четыре из девяти брейк-пойнтов.

В третьем круге Данилина и Крунич сыграют с американкой Айшой Мухаммад и нидерландкой Деми Схурс, которые посеяны под седьмым номером.

Напомним, US Open — последний в сезоне турнир Большого шлема. Он проводится на хардовых кортах в Нью-Йорке.

