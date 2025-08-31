Первая ракетка Казахстана одержала еще одну уверенную победу на US Open 2025 года
Опубликовано:
Лучшая теннисистка Казахстана в женском парном разряде Анна Данилина вышла в третий круг Открытого чемпионата США 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.
Спортсменка, занимающая десятое место в мировом рейтинге, заявилась на US Open с сербкой Александрой Крунич, вместе с которой в нынешнем сезоне дошла до финала "Ролан Гаррос". Их дуэт получил девятый номер посева.
Во втором круге Данилина и Крунич в минимальных двух сетах со счетом 6:2, 6:2 разгромили румынку Монику Никулеску и латвийку Анастасию Севастову. Теннисистки провели на корте 1 час 8 минут.
За время встречи казахстанка и сербка выполнили три эйса, допустили четыре двойные ошибки и реализовали четыре из девяти брейк-пойнтов.
В третьем круге Данилина и Крунич сыграют с американкой Айшой Мухаммад и нидерландкой Деми Схурс, которые посеяны под седьмым номером.
Напомним, US Open — последний в сезоне турнир Большого шлема. Он проводится на хардовых кортах в Нью-Йорке.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2281032-pervaya-raketka-kazahstana-oderzhala-eshche-odnu-uverennuyu-pobedu-na-us-open-2025-goda/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах