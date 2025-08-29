Разгромом завершился матч первой ракетки Казахстана на старте US Open
Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Анна Данилина с уверенной победы стартовала на Открытом чемпионате США 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.
Спортсменка, занимающая десятое место в мировом рейтинге, заявилась на US Open с сербкой Александрой Крунич, вместе с которой в нынешнем сезоне дошла до финала "Ролан Гаррос". Их дуэт получил девятый номер посева.
В первом круге Данилина и Крунич в минимальных двух сетах со счетом 6:1, 6:1 разгромили хорватку Антонию Ружич и нидерландку Бибиан Схофс. Теннисистки провели на корте 1 час 2 минуты.
За время встречи казахстанка и сербка не выполнили ни одного эйса, допустили четыре двойные ошибки и реализовали пять из десяти брейк-пойнтов, ни разу не отдав свою подачу.
Во втором круге Данилина и Крунич сыграют с румынкой Моникой Никулеску и латвийкой Анастасией Севастовой.
Напомним, US Open — последний в сезоне турнир Большого шлема. Он проводится на хардовых кортах в Нью-Йорке.
