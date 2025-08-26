Александр Бублик разгромил бывшую третью ракетку мира на старте US Open

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик успешно стартовал на Открытом чемпионате США 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен, занимающий 24-е место в мировом рейтинге, получил 23-й номер посева. В первом круге он встретился с хорватом Марином Чиличем — бывшей третьей ракеткой мира и чемпионом US Open 2014 года. На данный момент соперник Бублика занимает 62-е место в рейтинге ATP.

Матч продлился минимальные три сета и завершился победой казахстанца со счетом 6:4, 6:1, 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 49 минут.

За время встречи первая ракетка страны выполнил 16 эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре из девяти брейк-пойнтов, ни разу не отдав собственную подачу.

Бублик впервые за три года смог преодолеть стартовую стадию на US Open. Во втором круге он сыграет с победителем матча между итальянцем Лоренцо Сонего и австралийцем Тристаном Скулкейтом, который получил wild card, то есть специальный допуск от организаторов.

Напомним, US Open — последний в сезоне турнир Большого шлема. Он проводится на хардовых кортах в Нью-Йорке.

