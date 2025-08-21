Рыбакина, Бублик и другие казахстанские теннисисты узнали первых соперников на US Open 2025 года

На Открытом чемпионате США по теннису 2025 года прошла жеребьевка основной сетки в мужском и женском одиночном разрядах, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт соревнований.

В обеих дисциплинах в список участников вошли по два представителя Казахстана.

Лучший теннисист страны в мужском одиночном разряде Александр Бублик получил 23-й номер посева. В стартовом круге ему предстоит матч с хорватом Марином Чиличем — 61-й ракеткой мира. Ранее соперник Бублика был третьим номером ATP и один раз выигрывал US Open (в 2014 году).

Вторая ракетка Казахстана Александр Шевченко, занимающий 89-е место в мировом рейтинге, начнет выступление матчем с испанцем Алехандро Давидовичем-Фокиной, который получил 18-й номер посева.

Ведущая теннисистка страны в женском одиночном разряде Елена Рыбакина посеяна под девятым номером. В первом круге она встретится с 16-летней американкой Хульетой Парехой. Представительница США занимает 338-е место в мировом рейтинге и попала в основную сетку US Open благодаря wild card, то есть специальному допуску от организаторов.

Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева стартует матчем против итальянки Элизабетты Коччаретто. Отечественная теннисистка занимает 54-е место в мировом рейтинге, ее соперница — 87-е.

Матчи основной сетки US Open начнутся 24 августа. Точное расписание стартовых игр казахстанцев станет известно позднее.

На данный момент на последнем в сезоне турнире Большого шлема продолжается квалификация. Во второй круг у мужчин вышли Бейбит Жукаев, Михаил Кукушкин и Дмитрий Попко. Если они одержат еще две победы, то также попадут в основную сетку.

