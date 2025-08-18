Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик поднялся в мировом рейтинге

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) на официальном сайте опубликовала обновленный мировой рейтинг в одиночном и парном разрядах, передает NUR.KZ.

Лучший теннисист Казахстана в одиночном разряде Александр Бублик пропустил два подряд "Мастерса", однако поднялся на три строчки из-за потери очков другими спортсменами. Теперь первая ракетка страны занимает 24-ю позицию.

Александр Шевченко дошел до финала хардового "Челленджера" в американском Самтере, но снялся по ходу решающего матча. Это выступление помогло второй ракетке Казахстана подняться на 13 позиций в рейтинге и вернуться в первую сотню — теперь он 89-й.

Лидерство в одиночном разряде удерживает итальянец Янник Синнер, следом за ним идет испанец Карлос Алькарас. В ночь на 19 августа они разыграют титул на "Мастерсе" в американском Цинциннати. Тройку сильнейших в мировом рейтинге по-прежнему замыкает немец Александр Зверев.

В парном разряде на первое место вырвался британец Ллойд Гласспул, на вторую позицию поднялся его соотечественник Джулиан Кэш. Прежние лидеры сальвадорец Марсело Аревало и хорват Мате Павич теперь делят третью и четвертую строчки.

