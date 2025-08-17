Синнер и Алькарас в четвертый раз за сезон сыграют в чемпионском матче

На хардовом турнире в Цинциннати определились финалисты в мужском одиночном разряде. Титул оспорят итальянец Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас, передает корреспондент NUR.KZ.

Соревнования в США — последний турнир категории ATP 1000 перед US Open. Синнер и Алькарас получили первый и второй номера посева в соответствии со своими позициями в мировом рейтинге.

В полуфинале итальянец со счетом 7:6 (7:4), 6:2 обыграл француза Теренса Атмана — 136-ю ракетку мира, который пробился в основную сетку через квалификацию. Синнер во второй раз подряд вышел в финал турнира в Цинциннати — в прошлом году он стал чемпионом.

Алькарас же получил путевку в решающий матч благодаря победе над немцем Александром Зверевым. Испанец обыграл третью ракетку мира со счетом 6:4, 6:3. Ранее вице-лидер рейтинга ATP выходил в финал на турнире в Цинциннати в 2023 году, но тогда остался без трофея.

Таким образом, Синнер и Алькарас проведут уже четвертый официальный очный матч в нынешнем сезоне. В прошлых трех случаях они также оспаривали титулы. Испанец побеждал на грунте в Риме и на "Ролан Гаррос", а итальянец взял реванш на траве на Уимблдоне. Всего Синнер пять раз обыгрывал Алькараса и восемь раз ему уступил.

Решающий матч "Мастерса" в Цинциннати запланирован на 18 августа. Тогда же состоится женский финал, в который может попасть Елена Рыбакина. В полуфинале 17 августа первая ракетка Казахстана встретится с полькой Игой Швентек.

