Елена Рыбакина вышла в четвертый круг турнира WTA 1000 в США
Опубликовано:
Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина одержала победу на стадии третьего круга турнира категории WTA 1000 в американском Цинциннати, передает корреспондент NUR.KZ.
Соперницей 10-й ракетки планеты из Казахстана была 22-й номер мирового рейтинга, бельгийская теннисистка Элизе Мертенс.
Встреча продлилась максимальные три сета и завершилась волевой победой Рыбакиной с итоговым счетом 4:6, 6:3, 7:5.
Теннисистки провели на корте 2 часа и 14 минут. За это время Елена совершила 11 подач навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 8 заработанных.
На стадии четвертого круга соперницей лучшей теннисистки Казахстана станет 6-я ракетка мира американка Мэдисон Киз, которая в параллельном противостоянии выбила из турнира японку Аои Ито.
