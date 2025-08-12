Елена Рыбакина вышла в четвертый круг турнира WTA 1000 в США

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина одержала победу на стадии третьего круга турнира категории WTA 1000 в американском Цинциннати, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперницей 10-й ракетки планеты из Казахстана была 22-й номер мирового рейтинга, бельгийская теннисистка Элизе Мертенс.

Встреча продлилась максимальные три сета и завершилась волевой победой Рыбакиной с итоговым счетом 4:6, 6:3, 7:5.

Теннисистки провели на корте 2 часа и 14 минут. За это время Елена совершила 11 подач навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 8 заработанных.

На стадии четвертого круга соперницей лучшей теннисистки Казахстана станет 6-я ракетка мира американка Мэдисон Киз, которая в параллельном противостоянии выбила из турнира японку Аои Ито.

