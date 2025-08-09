Первая ракетка Казахстана проиграла на старте "тысячника" в Цинциннати

Лучшая теннисистка Казахстана в женском парном разряде Анна Данилина вылетела на старте хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка, занимающая десятое место в мировом рейтинге, заявилась на соревнования в США вместе с сербкой Александрой Крунич, с которой в нынешнем сезоне дошла до финала "Ролан Гаррос".

В первом круге этот дуэт встретился с чешкой Барборой Крейчиковой и латвийкой Еленой Остапенко. Матч завершился на супер-тай-брейке. Крейчикова и Остапенко одержали волевую победу со счетом 4:6, 6:2, 10-8.

Теннисистки провели на корте 1 час 27 минут. За это время Данилина и Крунич выполнили три эйса, допустили столько же двойных ошибок и реализовали два из трех брейк-пойнтов.

После вылета первой ракетки страны из представительниц Казахстана в парной сетке турнира в Цинциннати осталась только Галина Воскобоева. 40-летняя теннисистка, недавно возобновившая карьеру после длительного перерыва, выступит в дуэте с японкой Мию Като.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.