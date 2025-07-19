Известная казахстанская теннисистка возобновила карьеру после долгого перерыва

Казахстанская теннисистка Галина Воскобоева приняла решение возобновить профессиональную карьеру и примет участие в турнире в США, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КТФ.

40-летняя казахстанка после четырехлетнего перерыва сыграет на турнире WTA 500 в Вашингтоне.

Турнир категории WTA 500 стартует в американской столице в понедельник. Галина Воскобоева заявилась в парный разряд, где сыграет с россиянкой Камиллой Рахимовой. Также она планирует сыграть еще несколько турниров американской серии перед Большим шлемом US Open.

По ходу игровой карьеры Воскобоева занимала 42-е место в рейтинге WTA (май 2012). В парном разряде казахстанка стояла еще выше – в августе-2012 Воскобоева располагалась на 26-й позиции. На Australian Open и "Ролан Гаррос" теннисистка по два раза доходила до четвертьфинальной стадии парного турнира.

В составе сборной Казахстана Галина провела 32 матча. Последний официальный матч в рамках WTA Воскобоева провела в 2021 году.

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