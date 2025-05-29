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Лучший теннисист Казахстана совершил камбэк и вышел в третий круг "Ролан Гаррос"

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Александр Бублик
Александр Бублик. Фото: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP via Getty Images

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик одержал победу на стадии второго круга Открытого чемпионата Франции 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником казахстанского теннисиста, занимающего 62-ю позицию в мировом рейтинге был девятая ракетка планеты, австралиец Алекса Де Минаур. Встреча прошла на грунтовом корте Парижа и завершилась победой Бублика в максимальных пяти сетах с итоговым счетом - 2:6, 2:6, 6:4, 6:3, 6:2.

Теннисисты провели на корте два часа и 55 минут.

За это время Александр совершил 11 подач навылет, допустил 12 двойных ошибок и реализовал шесть из 14 заработанных брейк-поинтов.

В третьем круге первая ракетка Казахстана сыграет с победителем противостояния между португальским теннисистом Энрике Роша и чехом Якубом Меншиком.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2250300-luchshiy-tennisist-kazahstana-sovershil-kambek-i-vyshel-v-tretiy-krug-rolan-garros/