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Елена Рыбакина одержала уверенную победу и вышла в третий круг "Ролан Гаррос"

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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: JULIEN DE ROSA/AFP via Getty Images

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина пробилась в третий круг Открытого чемпионата Франции 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка, занимающая 11-е место в мировом рейтинге, во втором круге встретилась с 17-летней американкой Ивой Йович — 129-й ракеткой мира, которая попала в основную сетку "Ролан Гаррос" благодаря wild card, то есть специальному допуску от организаторов.

Матч продлился минимальные два сета и завершился со счетом 6:3, 6:3 в пользу Рыбакиной. Теннисистки провели на корте 1 час 17 минут.

За время встречи казахстанка реализовала три из восьми брейк-пойнтов, выполнила пять эйсов и допустила одну двойную ошибку.

В третьем круге обладательница 12-го номера посева встретится с латвийкой Еленой Остапенко, которая занимает 21-е место в мировом рейтинге. Этот матч запланирован на 30 мая.

Напомним, "Ролан Гаррос" — второй в сезоне турнир Большого шлема. Он проводится на грунтовых кортах в Париже.

В женской одиночной сетке Казахстан также представляет Юлия Путинцева, которая 29 мая проведет матч второго круга с представительницей Китайского Тайбэя Джоанной Гарлэнд.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2249988-elena-rybakina-oderzhala-uverennuyu-pobedu-i-vyshla-v-tretiy-krug-rolan-garros/