Сильнейший теннисист Казахстана выиграл стартовый матч на "Мастерсе" в Мадриде

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик с победы стартовал на грунтовом турнире ATP 1000 в Мадриде, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен, занимающий 75-е место в мировом рейтинге, встретился в первом круге с американцем Алексом Микельсеном — 38-й ракеткой мира.

Матч продлился два сета, оба завершились на тай-брейках. Бублик одержал победу со счетом 7:6 (7:2), 7:6 (7:4).

Теннисисты провели на корте 1 час 46 минут. За это время казахстанец реализовал один из восьми брейк-пойнтов, выполнил 11 эйсов и допустил три двойных ошибки.

Во втором круге Бублик встретится с австралийцем Алексеем Попыриным, который благодаря 25-му номеру посева автоматически вышел в следующую стадию.

Отметим, что первая ракетка Казахстана является единственным представителем страны в мужской сетке турнира в Мадриде. В прошлом году на этих соревнованиях Бублик дошел до четвертого круга.

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