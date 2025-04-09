Вторая ракетка Казахстана проиграл 398-му номеру мирового рейтинга на турнире в Мадриде

Казахстанский теннисист Александр Шевченко завершил выступление на грунтовом турнире серии "Челленджер" в испанском Мадриде, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен, занимающий 106-е место в мировом рейтинге, во втором круге встретился со словаком Норбертом Гомбосом — 398-й ракеткой планеты.

Матч продлился минимальные два сета, первый из которых завершился на тай-брейке. Гомбос одержал победу со счетом 7:6 (7:4), 7:5. Теннисисты провели на корте 1 час 48 минут.

За время встречи Шевченко реализовал один из двух брейк-пойнтов, выполнил четыре эйса и обошелся без двойных ошибок. После его вылета на "Челленджере" в Мадриде не осталось представителей Казахстана.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.