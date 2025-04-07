Вторая ракетка Казахстана успешно стартовал на турнире в Мадриде

Казахстанский теннисист Александр Шевченко победил на старте грунтового "Челленджера", который проходит в столице Испании Мадриде, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен, занимающий 106-е место в мировом рейтинге, получил на соревнованиях четвертый номер посева. В первом круге он встретился с американцем Тристаном Бойером — 120-й ракеткой мира.

Шевченко одержал победу в двух сетах со счетом 7:5, 6:3. Соперники провели на корте 1 час 43 минуты.

За время встречи казахстанец реализовал пять из 13 брейк-пойнтов, выполнил четыре эйса и допустил три двойные ошибки.

Во втором круге Шевченко сыграет с победителем матча между испанцем Мигелем Дамасом, который получил wild card от организаторов, и словаком Норбертом Гомбосом, пробившимся в основную сетку через квалификацию.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.