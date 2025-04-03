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Юлия Путинцева вылетела в третьем круге первого грунтового турнира сезона

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Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева
Юлия Путинцева: Maksim Konstantinov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева завершила выступление на грунтовом турнире WTA 500 в американском Чарльстоне, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка, занимающая 23-е место в мировом рейтинге, была посеяна на соревнованиях под десятым номером. В третьем круге она встретилась с американкой Амандой Анисимовой — 16-й ракеткой планеты и восьмой сеяной.

Матч завершился победой представительницы США в двух сетах со счетом 6:4, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 16 минут.

За время встречи Путинцева реализовала единственный брейк-пойнт, выполнила три эйса и допустила четыре двойные ошибки. После ее вылета представительниц Казахстана на турнире в Чарльстоне не осталось.

Напомним, данные соревнования стали для Путинцевой первым грунтовым стартом в сезоне. При этом в прошлом сезона казахстанка в Чарльстоне не выступала, поэтому выход в третий круг позволит ей получить дополнительные рейтинговые очки.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2233008-yuliya-putinceva-vyletela-v-tretem-kruge-pervogo-gruntovogo-turnira-sezona/