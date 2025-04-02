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Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева победой открыла грунтовый сезон

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Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева
Юлия Путинцева. Фото: Robert Prange/Getty Images

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева с победы стартовала на грунтовом турнире WTA 500 в американском Чарльстоне, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка, занимающая 23-е место в мировом рейтинге, получила десятый номер посева, благодаря чему автоматически вышла во второй круг. На этой стадии она встретилась с китаянкой Чжан Шуай, которая является 176-й ракеткой мира и пробилась в основную сетку через квалификацию.

Матч продлился два сета, первый из них завершился на тай-брейке. Путинцева одержала победу со счетом 7:6 (7:5), 6:1.

Теннисистки провели на корте 1 час 28 минут. За это время казахстанка реализовала семь из девяти брейк-пойнтов, выполнила три эйса и допустила две двойные ошибки.

Турнир в Чарльстоне — первое соревнование сезона на грунтовом покрытии для Путинцевой. Путевку в четвертьфинал она оспорит с американкой Амандой Анисимовой, которая получила восьмой номер посева. Других представительниц Казахстана на этом старте нет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2232612-kazahstanskaya-tennisistka-yuliya-putinceva-pobedoy-otkryla-gruntovyy-sezon/