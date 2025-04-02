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Увезли на инвалидной коляске: теннисистка потеряла сознание во время матча (видео)

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Фрэн Джонс потеряла сознание
Фрэн Джонс потеряла сознание. Кадр из видео: x.com/kostekcanu

Британская теннисистка Фрэн Джонс потеряла сознание во время матча на турнире в Колумбии - девушка не смогла самостоятельно покинуть корт, ее увезли на инвалидном кресле.

Инцидент произошел в Боготе в третьем сете поединка против аргентинки Хулии Риеры, пишет SkySports.

Во время решающего сета 24-летней девушке стало трудно дышать, она упала без сознания. На помощь теннисистке поспешили медики и ее соперница.

Подняться самостоятельно Фрэн не смогла, ее усадили в кресло-каталку и вывезли с корта.

Состояние здоровья н позволило ей продолжить турнир. Джонс снялась с чемпионата - было подано онлайн-заявление.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2232587-uvezli-na-invalidnoy-kolyaske-tennisistka-poteryala-sozdanie-vo-vremya-matcha-video/