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Известная российская теннисистка сменила спортивное гражданство

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Дарья Касаткина
Дарья Касаткина. Фото: Antonio Borga/Eurasia Sport Images/Getty Images

Вторая ракетка России в женском одиночном разряде Дарья Касаткина в Instagram-аккаунте объявила о смене спортивного гражданства на австралийское, передает NUR.KZ.

27-летняя уроженка Тольятти занимает 12-е место в мировом рейтинге. Смена флага стала возможна после получения постоянного вида на жительство в Австралии.

Касаткина назвала эту страну любимым и гостеприимным местом, где она чувствует себя как дома. Теннисистка планирует поселиться в Мельбурне.

"С гордостью объявляю, что с этого момента буду представлять свою новую родину, Австралию, в профессиональной карьере. Очевидно, некоторые аспекты данного решения дались мне непросто. Хочу выразить благодарность семье, тренерам и всем, кто поддерживал меня на протяжении всего моего теннисного пути до настоящего времени. Всегда буду испытывать уважение и глубокую признательность по отношению к своим корням, но рада начать новую главу в карьере и жизни под флагом Австралии", — заявила Касаткина.

На уровне WTA теннисистка выиграла восемь турниров в одиночном разряде и один — в парном.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2231495-izvestnaya-rossiyskaya-tennisistka-smenila-sportivnoe-grazhdanstvo/