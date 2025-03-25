Второй ракетке мира выделили охрану в США из-за "известного тролля"

Польской теннисистке Иге Швентек понадобилась дополнительная охрана на турнире в Майами из-за "интернет-тролля", передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.
О произошедшем рассказала пресс-атташе второй ракетки мира Дарья Сульгостовская польскому порталу Sport.
По ее словам, организаторы турнира WTA в Майами (США) обеспечили спортсменку дополнительной охраной после того, как к ней на тренировку пришел "известный интернет-тролль" и отвлекал ее вопросами об отношениях с матерью и психологом.
Провокатор пришел на тренировку перед матчем с бельгийкой Элизе Мертенс в третьем круге, который прошел 23 марта. После победы во время интервью на корте Швентек уже сопровождала охрана, пишет издание.
При этом, по данным СМИ, сам преследователь сначала публиковал в соцсетях видео с нападками на теннисистку, но потом удалил свой аккаунт.
По данным портала 24SMI, Ига Швентек родилась 31 марта 2001 года в Варшаве. Ее отец Томаш Швентек, поляк по национальности, — бывший гребец, участвовал в Олимпийских играх 1998 года, мать Дорота Швентек — ортодонт. У Иги есть старшая сестра Агата, которая также занималась теннисом, но завершила карьеру из-за травм.
Ига заявила о себе на юниорском уровне, выиграв Кубок Федерации в 2016 году. Двумя годами позже она пополнила копилку наград золотой медалью летних Юношеских Олимпийских игр.
С 2019 года польская спортсменка начала выступать на взрослом уровне.
В копилке достижений Швентек победы на таких престижных теннисных турнирах, как Indian Wells Masters, WTA 1000 в Дохе, Мадриде, Риме, Индиан-Уэллсе, итогового турнира WTA, а также открытых чемпионатов Франции и Майами.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2230467-vtoroy-raketke-mira-vydelili-ohranu-v-ssha-iz-za-izvestnogo-trollya/